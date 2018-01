Stefano De Martino: "Sono single e me la godo". Poi si commuove per Santiago

"Sono single e me la godo". Stefano De Martino nel salotto di Verissimo, in onda su Canale 5, chiarisce la sua situazione sentimentale facendo anche una battuta: "Alla mia età la gente pensa a mettere su famiglia, io ho già fatto tutto e ora me la godo come se fossi in pensione".

Il ballerino napoletano ha parlato poi del suo rapporto con Belen: "Non credo che torneremo mai insieme, ma i rapporti tra noi sono civilissimi. Con Santiago ci siamo fatti il regalo più bello della nostra vita. E posso dire che ci saremo sempre l’uno per l’altra".

Il 28enne è in partenza per l’Honduras dove esordirà come inviato del reality "l’Isola dei Famosi": "Per me fare L’Isola è una sfida. Non è facile lasciare la famiglia di Amici, ma non mi piace vivere di rimpianti. Non ho ancora fatto la valigia, la farò come sempre il giorno prima di partire. Starò via tre mesi e non sono mai stato lontano per così tanto tempo dai miei affetti".

Poi le lacrime quando sugli schermi appaiono le immagini del nonno Stefano e del figlio Santiago: "La vita mi ha regalato meravigliose emozioni, mi guardo indietro e sono felice per tutto ciò che ho avuto".