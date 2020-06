Stefano torna da Santiago a Milano, Belen resta a casa con amici

Stefano De Martino è finalmente tornato a Milano ad abbracciare il piccolo Santiago, suo figlio. Il conduttore, infatti, a fine aprile si era trasferito a Napoli per le riprese della nuova edizione di "Made in Sud", questo mentre il rapporto con Belen Rodriguez stava nuovamente naufragando.

Come riportato da Today.it, il conduttore partenopeo ha postato su Instagram delle stories di un pomeriggio al parco trascorso col bimbo, particolarmente contento di rivedere dopo tanto tempo suo padre.

Padre e figlio pare siano stati insieme anche la sera, mentre la showgirl argentina era a casa sua con alcuni amici, come si vede nelle sue Instagram stories.

Belen ha recentemente confermato, prima sui social e poi in un'intervista, la rottura. "Non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore - le sue parole - Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto 'scema' in fronte". Forse Stefano le aveva promesso qualcosa, una promessa secondo Belen mancata e quindi a monte del loro nuovo pesante litigio.