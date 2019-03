Stefano De Martino e il ritorno con Belen, l'ironia di Peppe Iodice a Made in Sud

Stefano De Martino è stato particolarmente preso di mira, nella puntata di ieri sera, a Made in Sud. È stato in particolare Peppe Iodice a divertirsi con lui, con diverse battute a proposito del presunto ritorno di fiamma del conduttore con l'ex moglie Belen Rodriguez.

"Tu mo' sei presentatore? E presentami Belen!", ha scherzato il comico napoletano. Imbarazzato, il conduttore ha tagliato corto: "Basta con questa storia, basta. Sto sudando". Tra le tantissime risate del pubblico.

E mentre i dati di ascolto di Made in Sud restano positivi – lo share è stato ieri del 9.9% – continuano le voci sul presunto ritorno di fiamma tra il ballerino partenopeo e la sua ex storica Belen Rodriguez, mamma di suo figlio Santiago. Il settimanale "Chi" ha immortalato nuovi baci, tra i due in aeroporto.