Stefano De Martino mostra un occhio nero sui social: incidente con il figlio

Non solo la crisi con Belen: nelle ultime ore per Stefano De Martino è sorto anche qualche - piccolo, lo diciamo subito - acciacco fisico. Si tratta di un banale incidente con il figlio Santiago, che ha causato un occhio nero che il ballerino e conduttore napoletano (ha da poco iniziato la nuova stagione di Made in Sud) ha mostrato sui social networks.

"Mio figlio è nato il 9 di Aprile, quindi è dall’Ariete. Dicono che chi nasce sotto il segno dell’Ariete abbia la testa particolarmente dura, io ho sempre pensato fosse un falso mito e invece": ha scherzato così De Martino taggando l'astrologo Paolo Fox.