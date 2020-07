De Martino e Alessia Marcuzzi? L'amico del ballerino: “Voce messa in giro da Belen”

Prosegue la telenovela gossip dell’estate che riguarda Belen e Stefano De Martino e coinvolge nuove presunte rispettive fiamme. Secondo un amico del ballerino e conduttore napoletano, però, potrebbe essere stata proprio Belen Rodriguez a mettere in giro la voce della presunta scappatella di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi.

“Stefano si domanda se non sia stata proprio l’ex moglie Belen Rodriguez, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi. Questo non lo fa stare sereno. L’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire. Lui si è sempre fidato di sua moglie. Perché lasciarsi è umano, ma vendicarsi è diabolico”, spiega l’amico di Stefano De Martino intervistato dal settimanale Nuovo.

L'ipotesi stata comunque immediatamente smentita da Stefano De Martino e dal suo entourage. Anche Belen si è mostrata scettica: “Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Appunto decideremo insieme come muoverci, perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le caz..te che ho letto in questi giorni”, ha spiegato la showgirl.