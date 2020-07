Scambio di like su Instagram tra Stefano De Martino ed Emma Marrone: ritorno di fiamma?

Potrebbe essersi configurato un classico delle relazioni amorose. Quando ci si lascia si torna da un ex o è quest'ultimo a tornare all'“attacco”. Potrebbe essere quello che è successo tra Stefano De Martino ed Emma Marrone negli ultimi giorni? Qualche indizio di un possibile ritorno di fiamma è stato dato dal profilo Instagram dell'ex ballerino di “Amici”. Sotto ai suoi post sono arrivati i “cuori” della cantante. Non uno, bensì tre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E se tre indizi fanno una prova, chissà se tre cuori fanno un ritorno. Intanto lui non sembra abbia disdegnato tanto da mandare un segnale “ricambiando” con un like a una foto della cantante dello scorso giovedì. Un modo per riavvicinarsi o semplicemente un gioco social tra vecchi amici? Se l'obiettivo era riaccendere i riflettori del gossip, ci sono decisamente riusciti visto che i “cuori” non sono passati inosservati.