Stefano De Martino e la crisi con Belen, Mara Venier: "Sei dimagrito troppo..."

"Sei dimagrito troppo amore della zia". Così Mara Venier, affettuosa, a Stefano De Martino ieri in collegamento a Domenica In. "Vengo a mangiare a casa tua settimana prossima, mi rimetto in forze", è stata la risposta scherzosa del ballerino e conduttore tv.

Sul finale della puntata di ieri del contenitore domenicale Rai il cast di Made in Sud si era collegato in diretta da Napoli per ricordare l'appuntamento con il programma comico, in tv giovedì prossimo.

De Martino appare benvoluto dai suoi compagni di avventura a Made in Sud. "È discolo, indisponente e maleducato", ha ironizzato sulla sua tranquillità Biagio Izzo. E sulle donne Mara Venier ha sottolineato: "Le rifiuta tutte". "Non professo più la religione...", è stata la battuta sul tema di Stefano.

Intanto, a proposito di Belen, la rottura pare sia definitiva. Stefano non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione e la richiesta dei due è di non interferire nel momento.