Belen: “Stefano aveva sbagliato. È stato lui a tornare”

Anche Belen Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio sul suo presunto ritorno con Stefano De Martino. La showgirl argentina ha di fatto confermato il ritorno di fiamma con il ballerino torrese e ha spiegato cosa sia successo a “Verissimo”. A Silvia Toffanin ha aperto il proprio cuore andandoci con i piedi di piombo e spiegando cosa è successo quando la prima volta ha lasciato Stefano.

Le parole di Belen

“Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio delle brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io - prosegue - ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore. Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi, quindi vediamo”.

Il ritorno di Stefano

La showgirl è poi entrata nello specifico rispetto alla prima rottura e agli insegnamenti ricevuti dai genitori. “La loro storia ha influito molto sulla mia persona perché li guardavo che stavano insieme nonostante le tante problematiche e mi faceva male non vedermi così. Non sto comunque confermando niente, pian piano e con discrezione vedremo. Il motore di questa cosa è stato lui, anche perché è stato lui ad aver sbagliato”.