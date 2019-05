Stefano e Belen si sposano di nuovo: l'indiscrezione

Secondo Tv Spy, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si starebbero per risposare. I due non hanno mai divorziato e non sarebbe necessario celebrare nuovamente le nozze, però – secondo il settimanale che sarà in edicola il 3 maggio – possono celebrare un "rinnovo dei voti" in qualunque momento come rinnovata promessa d'amore.

Il magazine svela anche le probabili location delle seconde nozze: si tratterebbe delle Baleari (dove Belen e Stefano trascorreranno insieme le vacanze con loro figlio, Santiago) oppure Napoli, la città natale di Stefano.

Intanto i due, di ritorno dalla vacanza in Marocco, si scambiano effusioni su Instagram. "Tu mi piaci proprio tanto", le ha scritto l'argentina. E lui ha risposto in napoletano: "Sì a vita mia".