Stefano e Belen, il video sui social e quel particolare che non sfugge ai followers

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ad essere tra i grandi protagonisti del gossip in Italia. Ogni movimento, video o foto postato sui social dal ballerino napoletano o dalla showgirl argentina, viene minuziosamente analizzato dai tantissimi followers a caccia di notizie sulla coppia, in particolare dopo il ritorno di fiamma ormai ufficializzato nelle ultime settimane.

Nelle ultime ore una 'stories' pubblicata da Belen su Instagram ha scatenato la curiosità dei fans. Nel video, infatti, si vedono Stefano e Belen abbracciati mentre si scambiano effusioni, con il conduttore di Made in Sud che accarezza la pancia della compagna.

Il gesto non è sfuggito ai followers della coppia, che sognano una nuova gravidanza per la showgirl argentina ed un fratellino per il piccolo Santiago.