Belen e il messaggio criptico: "L'amore è per la gente vera". Si rivolge a Stefano De Martino?

Proseguono le voci di corridoio sulla presunta fine della storia d'amore di Belen e Stefano De Martino. Dopo le foto che i paparazzi hanno diffuso, riguardanti il ballerino napoletano sorpreso in barca con un'amica, i giornali scandalistici provano a ricostruire le cause che hanno portato alla rottura. Significativo, in tal senso, un messaggio lasciato via social dalla showgirl argentina. "L'amore è per la gente vera", ha scritto Belen tracciando la frase su un cielo azzurro. Poco prima, l'immagine di tre limoni, due più grandi che contengono uno più piccolo. Un messaggio in codice, probabilmente riferito a De Martino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.