Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme: la dedica del ballerino

Dopo le ipotesi e le mezze verità delle scorse settimane, arriva una eloquente foto del protagonista a mettere fine ai dubbi sulla riconciliazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il ballerino-conduttore napoletano (in gran spolvero nella conduzione di Made in Sud) è tornato ufficialmente con sua moglie. Belen e Stefano, infatti, sono in fase di separazione ma non hanno mai divorziato. E ora, probabilmente, non ce ne sarà più bisogno.

Qui la notizia riportata da Today.

La conferma arriva dal Marocco, dove i due - con il figlio Santiago - hanno trascorso un fine settimana insieme. "Le mie persone preferite", scrive Stefano postando la foto che vi riproponiamo su Instagram. In poche parole l'ufficializzazione di un ritorno di fiamma che fa felici i fan.