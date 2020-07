De Martino, Alessia Marcuzzi e quel fiore viola: intanto il ballerino vende la barca comprata per Belen

Le voci di un possibile flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno raccolto le smentite dei diretti interessati, ma non tutti sembrano convinti che si tratti di una fake news. Un fiore viola pubblicato da entrambi sui social per alcuni potrebbe rappresentare un segnale, ma al momento non ci sono prove della loro presunta relazione.

La decisione di Stefano De Martino di vendere Santiago (chiamata con il nome del figlio), la lussuosa barca acquistata insieme a Belen Rodriguez per un viaggio, dopo il ritorno di fiamma, è un ulteriore indizio della fine della storia con la bella argentina.

La barca è lunga 11 metri, ha due cabine ed è arredata in modo lussuoso.Il prezzo dovrebbe essere di poco inferiore ai 300mila euro.

Per quanto concerne invece Nelen Rodriguez sembra aver già ritrovato l’amore accanto a Gianmaria Antinolfi, imprenditore del lusso partenopeo. I due sono stati protagonisti di una vacanza a Capri.