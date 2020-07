Dagospia: “Stefano De Martino sta con Alessia Marcuzzi. Belen ha un fidanzato napoletano”

Arrivano nuove rivelazioni sulla rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Rivelazioni di portata clamorosa e a renderle note è stato il sito Dagospia. L'ex ballerino di “Amici” avrebbe lasciato la showgirl argentina per un altro volto notissimo della tv italiana. Si tratta di Alessia Marcuzzi con la quale avrebbe un flirt da qualche settimana. Una notizia che Dagospia “prova” con la crisi tra la Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi di cui ha dato notizia non moltissimi giorni fa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un intreccio in cui Belen però, secondo il sito di gossip, non starebbe a guardare. L'argentina avrebbe scelto sempre l'ombra del Vesuvio per la sua nuova relazione. Il suo nuovo flirt sarebbe Gian Maria Antinolfi, imprenditore napoletano. Secondo i “ben informati”, Belen avrebbe raggiunto anche Antinolfi a Capri dove oggi festeggeranno insieme il compleanno dell'imprenditore.