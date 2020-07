Belen sui gossip su Stefano De Martino e la Marcuzzi: "Non capisco perchè si inventino cose del genere"

Attraverso una stories su Instagram, Belen Rodriguez ha voluto fare chiarezza sui gossip circolati negli ultimi giorni su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, già smentiti dal conduttore e ballerino napoletano.

“Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni - scrive la showgirl argentina sui sociali - . Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Appunto decideremo insieme come muoverci, perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le caz..te che ho letto in questi giorni”.