Stefano e Belen, vacanze infinite: da Ibiza alle Alpi

Vacanze infinite per Stefano De Martino e Belen Rodriguez, sicuramente protagonisti dell'estate più bella da quando si sono conosciuti. Di base a Ibiza, con puntate saltuarie a Capri sul loro yacht nuovo di zecca ("Santiago", come il figlio), ma non solo. Ancora a Lecce per la "Notte della Taranta", e ora sulle Alpi svizzere.

Santiago al seguito, dopo il mare si stanno dedicando alla montagna. Passeggiate, pranzetti nei rifugi, divertimento e molto relax.

Anche perché la stagione televisiva si avvicina e sarà molto impegnativa: il 3 settembre saranno insieme alla conduzione del Festival di Castrocaro, poi sempre su Rai2 Stefano prenderà il posto di Amadeus al timone di "Stasera tutto è possibile", oltre a tornare a "Made in Sud" e a un nuovo programma che andrà in onda nel 2020.