Coronavirus, la quarantena di Stefano De Martino: "Belen prende il sole, i vicini si incuriosiscono"

Procede in serenità la quarantena di Stefano De Martino, ballerino e conduttore napoletano che a Milano convive con la compagna Belen Rodriguez. Intervenuto telematicamente a Domenica In, Stefano De Martino ha scherzato sulla sua nuova passione musicale, la tromba. "Sto cercando di imparare da autodidatta, seguivo lezioni ma ho dovuto smettere", ha detto De Martino.

Il ballerino partenopeo ha poi ironizzato su un'abitudine della sua compagna: "Belen prende spesso il sole in costume da bagno fuori al balcone. E in quei momenti vedo che si affaccia tutta Milano per guardarla". "Restiamo in casa e mi rendo conto che è dura per tutti, il Coronavirus ci toglie la gioia di un abbraccio", ha concluso De Martino.