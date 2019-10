Voci di nuove nozze per Stefano e Belen: ricevimento nel napoletano?

Continuano a rincorrersi le voci di possibili nozze bis per Stefano De Martino e Belen Rodriguez, da tenere nel napoletano.

Gossip.it ha raccolto degli indizi in alcune stories pubblicate dalla showgirl argentina. In una di queste Belen si è fatta immortalare in una piccola e splendida chiesetta, che secondo il portale si trova nei pressi di un noto locale vesuviano, nella zona di Boscotrecase.

Possibile, dunque, che si sia trattato di un sopralluogo in vista del lieto evento, tanto agognato dai fan del ballerino napoletano e della showgirl sudamericana?