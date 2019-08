Belen è incinta: sarà il secondogenito per la coppia De Martino-Rodriguez

Secondo quanto riportato da Novella 2000, Stefano De Martino avrebbe confermato ad amici ed ex colleghi di Amici la gravidanza di Belen Rodriguez, sua moglie. Per ora si tratta di rumors non ancora ufficializzati, ma già in passato il ballerino e conduttore napoletano aveva lasciato intendere di essere vicino a diventare nuovamente padre.

De Martino: "Belen incinta? Ci stiamo lavorando"

Intanto l'amore tra i due prosegue a gonfie vele. Anche pubblicamente Belen e Stefano si lanciano messaggi d'amore. L'ultimo, pubblicato sui social del napoletano, è indirizzato a Belen: "Sei il mio posto preferito", ha scritto De Martino immortalando un momento di vita coniugale.