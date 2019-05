Stash e il 'segreto' della sua foto: "Mi serviva la bombola d'ossigeno..."

Scherza sulla sua forma fisica, Stash dei The Kolors. Su Instagram, ha postato una foto in barca da Lampedusa, in cui in realtà si mostra in forma.



Non secondo la sua descrizione dell'immagine però: "Campione mondiale di “Trattenuta di Panza”! - scrive - Ammetto che dopo mi serviva la bombola d’ossigeno per quanto ho trattenuto il fiato...".

Benevolenti i commenti, alcuni dei quali lo definiscono un vero e proprio "tritone".