Ursula aspetta un figlio da Sossio Aruta ma ha dei dubbi: “Mi ami ancora?”

In una lunga lettera pubblicata dal settimanale DipiùTv, Ursula Bennardo ha annunciato di aspettare una figlia da Sossio Aruta. I protagonisti di Uomini e Donne over e Temptation Island Vip si apprestano così ad affrontare una nuova fase della loro burrascosa relazione. Proprio rispetto ai loro alti e bassi si è espressa la Bennardo raccontando tutto al settimanale di gossip.

Le parole di Ursula

“Il nostro rapporto è un po’ cambiato. Ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo. Di strano, a volte – si legge nella lettera indirizzata all’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne - . Qualcosa fatto delle nostre abitudini passate, ma anche di nuove cose. Nel primo mese di gravidanza ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna incinta ti creasse timori, come se ti impaurisse il fatto di potermi stringere forte durante i nostri incontri. Sossio, dimmi la verità, è cambiato qualcosa tra noi? Mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo? Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Raffreddando. Oppure che avessi paura per il futuro, per me e per la salute della nostra bambina”.