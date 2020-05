Sossio Aruta disperato: "Sto vendendo frutta ma non so dove sbattere la testa"

E' un Sossio Aruta piuttosto provato dalla quarantena quello che si racconta al settimanale Nuovo. Lontano dai figli a causa della pandemia, l'ex Grande Fratello e Temptation Island, calciatore di buon livello, parla del ritorno alla "normalità": "Non so dove sbattere la testa", spiega Aruta. "Continuo a vendere frutta al supermercato, ma così non posso sopravvivere. Vorrei continuare nel mondo del calcio, magari come allenatore, ma è tutto fermo".

Da pochi mesi Sossio è nuovamente padre, dopo aver avuto una bambina dalla compagna Ursula, conosciuta proprio a Uomini e Donne, trasmissione di Canala 5 condotta da Maria De Filippi.