Rosalba Colosimo alla D'Urso: “Mia figlia Flavia è la sorella di Elettra Lamborghini”

Il caso della sorella segreta di Elettra Lamborghini è stato trattato nell’ambito della trasmissione “Live non è la D’Urso” andata in onda lunedì 28 ottobre. Barbara D’Urso ha intervistato Rosalba Colosimo, mamma di Flavia, ragazza napoletana balzata agli onori della cronaca nelle settimane scorse, dopo aver annunciato di essere la sorella della famosa cantante e web star Elettra Lamborghini, stando proprio alle dichiarazione della madre che al momento però non trovano conferme ufficiali.

Le parole di Rosalba Colosimo

“Il padre di mia figlia è Tonino Lamborghini – ha dichiarato Rosalba Colosimo -. Dunque Flavia è la sorella di Elettra e degli altri suoi figli”. La 30enne napoletana, secondo Rosalba Colosimo, sarebbe dunque la primogenita del noto imprenditore. “È una storia molto lunga – ha confessato Rosalba in TV -. Ho conosciuto Tonino quando ero quasi diciottenne, mi innamorai di lui, ma ad un certo punto decisi di troncare la relazione perché non mi ritenevo alla sua altezza”.

“Di lì a poco mi sposai – ha rivelato la donna, oggi cantante lirica -. ma con Tonino ci vedemmo a Venezia e il nostro cuore riprese a battere e nacque Flavia. La relazione con mio marito non è mai decollata – confessa Rosalba – infatti è finita. Così un anno fa ho raccontato tutto a Flavia. Lei ha provato a cercare il padre, lo ha raggiunto presso i suoi uffici di Bologna”.

La risposta di Lamborghini

"Tua madre è una cretina": con queste parole il figlio di Ferruccio Lamborghini avrebbe negato la relazione con Rosalba alla presunta figlia primogenita. “Non è una questione di soldi – ha dichiarato Rosalba -. Se li avessi voluti li avrei chiesti quando Flavia era piccola. Mia figlia vuole solo conoscere la verità".