Siria De Fazio cerca l'amore: "Pronta per un nuovo inizio"

"Sono single, ma molto proiettata su un nuovo inizio, nel senso che i quarant’anni sono una tappa particolare, ora sono molto più serena, sto ricominciando con le basi del passato, ma sono più proiettata verso di me. Sono stata molto innamorata della mia ex e ci ho messo così tanto a dimenticarla". Così la modella napoletana Siria De Fazio ha parlato della sua attuale situazione sentimentale in una lunga intervista rilasciata a Novella 2000, nel corso della quale ha toccato molti temi.

SULLA COPERTINA DI PLAYBOY - "E' stato molto emozionante! Mai in vita avrei pensato di fare una cover del genere. Se pensi che capita ora che ho fatto quarant’anni, capisci che la cosa mi dà una sorta di soddisfazione mista a divertimento. Playboy è cambiato tanto, è diventato un magazine che tratta argomenti che possono interessare tutti. Il nudo c’è, ma è meno esplicito, magari c’è il topless, ma è più contenuto di prima. Che effetto fa essere una Playmate? Non mi rendo conto di cosa signifi chi davvero perché alla fine non ho la percezione della gente che mi guarderà sulla rivista. Comunque a me diverte molto il mio lato un po’ più sensuale, trovo sia parte integrante di una donna. In fondo la sensualità è una forma di comunicazione".

IL DOPO GRANDE FRATELLO - "Ho lavorato tantissimo come mangiafuoco, la mia passione. Il Grande Fratello è stato molto utile per pubblicizzare questo mio lavoro. Da due o tre anni, però, ho cambiato strada e ora sono una “inked model”, cioè una modella tatuata. vengo scelta più per la particolarità dei tatuaggi che per la bellezza".