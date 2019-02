Serena Rossi si commuove a Domenica In: proposta di matrimonio in diretta tv

Per Serena Rossi è davvero un momento speciale. Non solo il grande successo di ascolti e di pubblico per la straordinaria interpretazione nella fiction Rai "Io sono Mia" sulla vita di Mia Martini.

Nel corso di una lunga intervista a Domenica In, infatti, la conduttrice Mara Venier ha organizzato una splendida sorpresa per la poliedrica artista napoletana.

All'improvviso arriva in studio una telefonata del compagno Davide Devenuto, al quale è legata da 10 anni, che le fa una proposta di matrimonio in diretta tv. Inevitabile la commozione per Serena.

Grande emozione anche per il momento in cui la sorella di Mia Martini, Olivia Bertè, ha regalato all'artista napoletana la prima chitarra di Mimì.