Favoloso è in Armenia: la storia su Instagram

Era stata presentata anche una denuncia di scomparsa da parte della madre e manca dall'Italia da fine 2019 eppure lui si dice tranquillo e solamente in viaggio. Così ha spiegato di stare bene Luigi Mario Favoloso, l'ex di Nina Moric, che era scomparso da Torre del Greco mettendo in apprensione madre e amici. Con una storia su Instagram ha spiegato di stare in Armenia, nella capitale Yerevan, e che si sposterà anche da lì a breve.

Un tranquillo viaggio, così ha definito la sua “scomparsa” prendendosela anche con i giornalisti che avevano trattato il suo caso. La storia Instagram si conclude anche con una sfida ai cronisti: “Offro mille euro al primo giornalista che scrive una cosa esatta».