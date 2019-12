Santanché sbaglia treno e arriva a Napoli: "Mi è venuto un colpo"

La senatrice Daniela Santanchè ha postato su Instagram un video che è a monte in città di alcune polemiche. Partita per Milano da Roma, ha infatti sbagliato treno finendo a Napoli.

“Finisco il lavoro a Roma e decido di fare una sorpresa e tornare a cena a casa – racconta – anche perché c'era ospite la fidanzatina di mio figlio. Vado alla stazione e salgo sul treno per Milano Centrale. Mi sembrava che ci fosse qualcosa di strano, poi vedo la scritta: Napoli. Mi è venuto un colpo. Mi sono sentita male”.

In realtà risulta abbastanza chiaro dal video che lo sbigottimento della Santanchè non sia dovuto al suo arrivo nel capoluogo partenopeo, quanto al fatto di aver preso il treno sbagliato e di non avere idea sul come tornare a casa vista l'ora. Reazione però mal interpretata in numerosi casi.