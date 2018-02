Buon compleanno Salvatore "Genny Savastano" Esposito: 32 anni oggi

Compie oggi 32 anni Salvatore Esposito, forse ancora più noto con il nome del suo personaggio più famoso, Genny Savastano di Gomorra - La serie. L'attore napoletano è nato il 2 febbraio 1986. Cresciuto a Mugnano, ha frequentato la scuola di cinema in città. Nel 2013 ha esordito in tv nella serie 'Il clan dei camorristi' su Canale 5. Poi il successo con la serie di Gomorra e il debutto al cinema nel 2015. Oggi Salvatore Esposito è un attore di fama mondiale, voluto da Luc Besson per 'Taxxi 5'.



In primavera ci saranno le riprese della quarta serie di Gomorra. A Esposito i migliori auguri di buon compleanno.