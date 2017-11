Rosa Perrotta: "Certi uomini pensano di comprare tutto, pure i sogni..."

"Il mio messaggio è di solidarietà verso le donne e non di accusa. Il mio messaggio è di complicità verso le donne e non di giudizio. Il mio messaggio è di speranza per chi a 20 anni ci crede, sogna. Prima di insegnare alle donne che devono difendersi, dire di no, essere forti. Insegniamo agli uomini che non si fa". Questo il messaggio pubblicato da Rosa Perrotta su Facebook, poche ore dopo la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5 "Domenica live".

La modella napoletana, ex tronista di "Uomini e Donne", aveva raccontato a Barbara D'Urso che più volte nel corso della sua carriera, era stata avvicinata da uomini che le chiedevano di passare direttamente o indirettamente del tempo con lei.

"Non sono mai stata fortunatamente vittima di nulla, l’unica cosa che potrei denunciare è la pochezza di certi uomini che pensano di comprare tutto, pure i sogni. Teneteveli stretti, e non fate mai nulla se non c’è il sano gusto di farlo. Le cose giuste arrivano, al momento giusto abbiate pazienza, tenacia, forza", ha concluso Rosa Perrotta nel suo post sui social.