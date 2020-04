Coronavirus, la quarantena di Roberto Fico: "Ho fatto il casatiello, imparo a fare nodi da pesca"

"Come sto vivendo l'isolamento di Pasqua e Pasquetta il presidente della Camera? Sto bene, sono a casa mia, a Napoli, con Ivonne, la mia compagna. Mangiamo la pastiera? Si, quella che ci ha regalato un vicino, io non la so fare ma so fare il casatiello napoletano". Così Roberto Fico, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

"Il casatiello l'ho fatto per Pasqua e l'abbiamo anche finito", ha detto Fico, che poi ha dato anche la ricetta. "Ho ripreso a fare il pane in casa. Prima lo facevo spesso ma poi avevo abbandonato. E poi mi sono messo ad imparare dei nuovi nodi da pesca, sono un appassionato della pesca a traino", ha aggiunto Fico.