Raffaella Fico, il sesso e il calcio: “Io dopo mi sento meglio, non sono stanca”

I consigli sul sesso di Antonio Conte ai suoi giocatori? “Da donna, posso dire che dopo aver avuto un rapporto con l'uomo che amo mi sento ancora più energica, in forma, mi sento meglio”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Raffaella Fico, showgirl ed ex compagna di Mario Balotelli. Per il mister dell'Inter la posizione ideale del calciatore deve essere sotto la sua partner. “Per non affaticare i muscoli...” Quindi il sesso prima delle partite non fa male. “Io da donna mi sento più energica, poi non so...” Quando era fidanzata con Mario Balotelli seguivate la 'cura Conte'? “Queste sono cose intime e personali....”