Raffaella Fico sulle proposte hot dei feticisti: "Si scatenano quando pubblico foto dei miei piedi"

Raffaella Fico si è raccontata a RadioDue, durante la trasmissione "I lunatici". "Da piccola volevo fare l'avvocato, però guardando i programmi tv mi ha sempre affascinato l'idea di poter fare la modella. Dopo il GF sono entrata nel mondo dello spettacolo e poi ho proseguito. Alcuni feticisti che mi scrivono, ogni volta in cui metto una foto dove si vedono le scarpe nelle chat private si scatena il delirio, mi chiedono delle cose assurde. Sto diventando più attiva sui social, anche se le critiche cattive fanno sempre male. Perché magari a volte vengono dette delle cattiverie gratuite".

Futuro

"Ora sono in tv come opinionista, un ruolo che mi piace, mi affascina. Hoavuto alcune proposte su alcuni programmi, sto valutando, qualcosa bolle in pentola, incrociamo le dita. Sono matura a 360 gradi", conclude.