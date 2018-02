Raffaella Fico ha dimenticato Mario: è felice alle Maldive con Moggi jr.

Da due anni Raffaella Fico, la popolare showgirl napoletana (nativa di Cercola) frequenta Alessandro Moggi, tra i più potenti procuratori sportivi italiani. Per il trentesimo compleanno di lei i due si sono trasferiti alle Maldive: dalle splendide isole dell'oceano Indiano hanno pubblicato alcuni scatti su Instagram, mostrandosi felici. Alessandro Moggi sfoggia ora un look in stile Gianluca Vacchi. Pochi mesi fa i due annunciarono di volere fortemente un figlio. Lei è già madre di Pia, la piccola frutto dell'amore con Mario Balotelli, ex compagno della Fico, nata nel dicembre del 2012.