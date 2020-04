Il lockdown di Valentina Nappi: "Senza mutande a casa col mio ragazzo e un pitone"

"Sempre in pigiama e senza mutande, non metto un paio di mutande dal 13 marzo, da quando sono rientrata dagli Stati Uniti". Così la pornostar partenopea Valentina Nappi, intervistata da Saverio Raimondo nel suo Covid Late Night in diretta su YouTube, ha raccontato del suo lockdown. "Durante il giorno – spiega come suo solito senza peli sulla lingua la Nappi – faccio selfie, dirette e sc**o con il mio ragazzo".

A casa non ci sono solo lei è il fidanzato. "Ho un pitone, quindici ratti che dovevano sfamarla ma sono cresciuti troppo, e poi un cane abbandonato, un coniglietto, due serpenti asiatici, un serpente californiano e un topo pigmeo africano".

"Ultimo assembramento? Un'orgia con Rocco Siffredi a Milano. Molto prima che diventasse zona rossa", ha proseguito Valentina Nappi. Che non ha lesinato consigli sui film da vedere di questi tempi. Soprattutto "porno vintage come Desire For Men di Carol Connors. Oppure il mio Onlyfans”.

"Se non riaprono gli aeroporti non posso andare all’estero a girare nuovi video – ha anche sottolineato – ma ho materiale già pronto per altri due mesi". "Prossimamente girerò un video dove non vi dico cosa farò – ha concluso – sarà una sorpresa, ma vi anticipo che durante l'atto dirò tutti i nomi dei responsabili dei tagli alla sanità degli ultimi anni".