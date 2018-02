Pizza napoletana a Casa Sanremo, sbarcano al Festival Capuano e compagni

Dopo aver avuto la soddisfazione di poter mettere in cantiere una pizzeria tutta sua, nella sua Napoli, che dovrebbe aprire entro la fine di febbraio a piazza Vittoria, Vincenzo Capuano, il pizzaiolo volto noto di "Detto Fatto" è a Sanremo per il Festival. No, non canta ma fa cantare di gioia quelli che vanno a mangiare la pizza da lui e dai suoi colleghi, nella prima pizzeria ufficiale di Casa Sanremo. All'inaugurazione erano presenti anche il maestro Peppe Vessicchio e il maestro di pizza napoletana Antonio Starita.