L'ex tronista e il compagno lasciano Napoli: "Mio figlio crescerà a Milano"

In un'intervista al settimanale Chi l'ex tronista Rosa Perrotta ha raccontato il calo del desiderio che, dopo la nascita del figlio avuto con Pietro Tartaglione (conosciuto proprio durante Uomini e Donne su Canale 5), ha travolto la sua vita di coppia. "Oggi mi sento una suora", racconta Rosa Perrotta. "Per mesi Pietro non mi ha sfiorata e ancora oggi non è più come prima, c'è un calo del desiderio allucinante. Ora sento che il mio corpo appartiene solo a mio figlio".

La coppia, però, resta solida: "Con calma ci sposeremo. Vorrei che mio figlio portasse le fedi all'altare", spiega Rosa Perrotta, che poi rivela un imminente trasferimento da Napoli, dove risiedono, a Milano. "Quello è il posto migliore per crescere un figlio, almeno credo".