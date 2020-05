Pam Outsider, la dj tifosa del Napoli: "Spero il campionato riparta presto"

La dj e influencer napoletana - e grande tifosa azzurra - Pam Outsider vorrebbe la ripresa del torneo di massima serie. La dj, che ha partecipato anche a numerose trasmissioni tv ed è stata in passata accostata al calciatore Stephan El Sharaawy, ha rivelato durante uno shooting fotografico per una rivista straniera che non vede l'ora di tornare ad ammirare una partita del suo amato Napoli, la sua squadra del cuore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Spero che il calcio riprenda e che ci sia presto un ritorno alla normalità", ha detto Pam Outsider.