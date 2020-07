Belen a Capri con il suo nuovo fidanzato: all'“Anema e Core” canta anche con la Moric

A giudicare dal fine settimana caprese di Belen Rodriguez sembra che abbia già dimenticato Stefano De Martino. La showgirl argentina ha trascorso sabato e domenica sull'isola in compagnia della sua nuova fiamma, l'imprenditore Gian Maria Antinolfi. Ha festeggiato con lui il suo compleanno e ha trascorso due giorni romantici. Giorni nei posti esclusivi dell'isola che si sono conclusi con un colpo di scena.

La serata all'“Anema e Core”

Belen ha, infatti, trascorso anche qualche ora allo storico locale “Anema e Core”, tra canti, balli e non solo. All'interno del locale c'era anche Nina Moric che con lei ha condiviso l'amore per Fabrizio Corona e ha affrontato una causa per diffamazione per parole non proprio dolci rivolte nei suoi confronti. Sembra però che sia scoppiata la pace tra le due. Mentre Belen cantava con i Lembo, si è unita a loro anche la showgirl croata che a fine canzone l'ha anche abbracciata.