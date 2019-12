Nuovo amore per Fabiola Sciabbarrasi, l'ex moglie di Pino Daniele

Per circa un ventennio Fabiola Sciabbarrasi ha fatto coppia con il grande cantautore napoletano Pino Daniele. I due si separarano un anno prima della improvvisa morte di Pino, avvenuta nel gennaio 2015. Ora per Fabiola Sciabbarrasi è l'inizio di un nuovo amore. Lo riporta il settimanale Chi, in edicola, che pubblica le foto di un bacio catturato dai paparazzi e avvenuto a Napoli: la nuova fiamma è Luca Di Tolla, medico nutrizionista ed ex del Grande Fratello 2012.



(Luca di Tolla / foto twitter)

Sulla storia d'amore con Pino Daniele Fabiola Sciabbarrasi ha da poco scritto un libro "Resta l'amore intorno - La mia vita con Pino". Il cantautore nel 2014 si legò poi ad Amanda Bonini, sua compagna fino alla morte.