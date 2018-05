Grande Fratello 15: la stabiese Mariana in nomination

La modella di Castellammare di Stabia, Mariana Falace è in nomination questa settimana al Grande Fratello 15. Tanto hanno pesato gli screzi dei giorni scorsi con Luigi Mario Favoloso e il confronto in diretta con Patrizia Bonetti. Così come le bugie dette proprio a quest'ultima subito dopo averla nominata. La stabiese è finita in nomination con Danilo e Simone e sarà il televoto la prossima settimana a stabilire chi dovrà essere eliminato.

Lo stesso televoto che ha salvato il corallino Favoloso a discapito di Aida che è stata eliminata. Diverse sono state le critiche subite dall'imprenditore di Torre del Greco riguardo al suo comportamento nella casa ed in particolare si è beccato anche una ramanzina da Barbara D'Urso riguardo alcune battute sessiste sulla fidanzata di Simone, l'onorevole Stefania Pezzopane. Per entrambi i napoletani non sarà una settimana facile.