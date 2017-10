Noemi Letizia si separa dal marito: "Aprirò due locali. Saranno i templi della pizza"

Noemi Letizia si è separata dal marito Vittorio Romano. Sulle cifre del mantenimento di cui si sta parlando in queste ore, l'ex papigirl ci tiene a precisare che il denaro corrisposto dal marito sarà solo ed esclusivamente per i loro due figli.

In una intervista al Mattino Noemi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vicenda: "Il mio mantenimento non è previsto. Pur di chiudere questa storia quanto prima e nella maniera più serena possibile, ho scelto di fare così altrimenti mi avrebbero fatto una guerra senza pari. Sono giovane e capace di mantenermi da sola. Alla metà di novembre aprirò un locale, Mastri Pizzai, in piazza Bovio, sarà un vero e proprio tempio della pizza napoletana. Lo stesso che a Pasqua inaugurerò anche a Ischia. I soldi per finanziare questa operazione erano miei. Danaro che avevo conservato più un contributo da parte di mio padre, che ha sofferto molto per questa storia. Silvio Berlusconi lo ha rassicurato, gli ha detto tranquillo, ci sono passato due volte: sono cose che capitano, vedrai che poi tutto si metterà al meglio".