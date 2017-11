Noemi Letizia sul nuovo fidanzato: "Con Carlo è una storia seria"

"Carlo è una persona d'oro e un bel ragazzo: fra noi è una cosa seria. Non avevo intenzione di trovare un altro uomo, ma lui è così interessante che mi sono ricreduta". Noemi Letizia ha rivelato dettagli importanti in un'intervista esclusiva al settimanale Diva e donna, sul nuovo fidanzato, l'avvocato Carlo D'Orta.

Noemi, dopo la separazione con Vittorio Romano, padre dei suoi due figli (tre mesi è durato il loro matrimonio), ha inoltre dichiarato: "Se ho sofferto più per il caso Berlusconi o per il divorzio? Due cose diverse, ma questo periodo è stato più difficile. Adesso sono una mamma, ho sofferto molto al pensiero di poter provocare dolore ai miei bambini; è stata una tragedia. Ho perso anche cinque chili. Ultimamente non ho avuto tempo di sentire Berlusconi ma mio padre sì. Loro si sentono spesso. Silvio è un caro amico di famiglia, gli voglio sempre un gran bene".