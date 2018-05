Uomini e donne, mercoledì 16 maggio la scelta di Nilufar Addati

Andrà in onda domani (giovedì 16 maggio) durante Uomini e donne su Canale 5, la scelta della napoletana (con origini iraniane) Nilufar Addati. La diciannovenne di Pozzuoli ha fatto sapere di non avere necessità di trascorrere altro tempo in esterna con Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari, i suoi due corteggiatori. "Voglio solo trascorrere con loro un giorno e una notte in villa", ha fatto sapere Nilufar su Instagram. Scopriamo meglio i due corteggiatori di Nilufar Addati.



GIORDANO MAZZOCCHI - Ventiduenne di Avezzano, Mazzocchi è probabilmente il favorito del pubblico di Uomini e donne. Mazzocchi è uno sportivo, ma ha anche un carattere fumantino che l'ha portato a litigare in diverse occasioni. Il suo sentimento nei confronti di Nilufar appare sincero e forte.



NICOLO' FERRARI- Milanese che pecca di alterigia, ha partecipato a Riccanza. Sembra sfavorito, eppure nelle ultime settimane ha comunque tenuto testa a Mazzocchi. Ferrari è stato il primo uomo a essere baciato da Nilufar all'interno del reality.