Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ancora insieme? L'indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe tornato l'amore tra la napoletana Nilufar Addati e il suo ex-neo-fidanzato Giordano. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne, su Canale 5, per poi proseguire il rapporto a Temptation Island. Il loro sentimento, messo a dura prova, era entrato in crisi. Ora però, come riportato da Novella 2000, i due sarebbero tornati insieme e continuerebbero a frequentarsi. Diverse sono infatti le segnalazioni pervenute da alcuni fan che li hanno visti insieme.

I due sarebbero stati visti insieme in un locale di Milano, più di una volta. Manca ancora l'ufficialità - specificano gli esperti del settore - eppure sembra che i due siano a un passo dall'ennesimo ritorno di fiamma.