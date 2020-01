"Il mio seno era distante e ascellare": l'ex tronista Nilufar ricorre alla chirurgia estetica

Ore di attesa tra i followers di Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, concorrente di Temptation Island. La giovane puteolana è sparita per qualche giorno dai social - fatto inconsueto - e ha poi precisato di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica per migliorare quello che lei reputava "un difetto" del suo corpo. La stessa ex tronista ha scritto così su Instagram.

"Ciao amici! Volevo ringraziarvi perché mi avete inondato di messaggi in questi giorni perché ero un po’ scomparsa. Sto benissimo, sono a casa. Mi sto riposando, mi sto riprendendo perché ieri finalmente dopo un paio d’anni di riflessione su questa questione mi sono sottoposta ad un intervento di mastoplastica correttiva additiva e ho corretto una cosa che non mi piaceva del mio seno. Il fatto che fosse molto molto distante e ascellare. Quindi abbiamo corretto questa cosa. Non c’è stato nessuno stravolgimento particolare, però io sono molto contenta perché era da veramente tanto tempo, tanto, tanto tempo che ci pensavo e negli ultimi mesi io e la mia famiglia abbiamo organizzato tutto per riuscire a fare questa cosa”

Intervento dunque perfettamente riuscito e un sospiro di sollievo per i numerosi followers dell'ex tronista puteolo/iraniana.