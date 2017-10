Nancy Coppola contro il dietologo Lemme: “Mi piaccio così e da buona napoletana amo mangiare”

Nancy Coppola, la più amata tra i concorrenti della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, continua a far parlare di sé.

Questa volta è stata la sua ospitata da Barbara D'Urso, nel corso di “Domenica Live”, a risaltare alla cronaca: lì la partenopea ha infatti motivato la sua decisione di non incontrare (al “Maurizio Costanzo Show”) il dottor Alberico Lemme, famoso per la sua dieta che si basa sul consumo esclusivo di carboidrati e proteine.

“Tengo a precisare che il mio rifiuto non è stato dettato dalla paura di incontrarti e affrontarti, ma non nutro alcuna stima nei tuoi confronti e non mi andava di essere attaccata da te per il mio poco dimagrimento sull'sola. Per me sei solo un ciarlatano – ha aggiunto la Coppola – io mi piaccio così come sono e se sono ancora così grassa e perché ho avuto un figlio e da buona napoletana amo mangiare”. Tantissimi in consensi, da pubblico, ospiti in studio e dalla stessa Barbara D'Urso.