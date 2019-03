Nancy Coppola, la foto dopo il parto: "Sto benissimo"

Nancy Coppola sta bene. Il parto è andato bene e la piccola Giulia è già una star per la sua mamma e sui social.

"È tutto sotto controllo - spiega la cantante sulla sua pagina Facebook - volevo ringraziarvi uno ad uno perché ne siete infinitissimi...sono senza parole. Grazie per tutti i messaggi in privato e tutti i commenti sui social, non riesco a rispondervi tutti ma sono profondamente commossa per il vostro affetto".

"Io sto benissimo - aggiunge - mi sto riprendendo piano piano. Sto attendendo che mi portino Giulia dal nido per potermela godere un po’ . Vi abbraccio tutti amori miei".