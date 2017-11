Ondina club, “Super Welcome Party” del Mucchio Selvaggio Adventure

300 tra “cowboy e cowgirl” all’Ondina Club di via Posillipo per il “Super Welcome Party” del Mucchio Selvaggio Adventure, un simpatico gruppo di amici composto da professionisti ed imprenditori che organizzano spesso iniziative sportive e culturali. Capitanati da Ettore Ranieri sono collegati tra loro attraverso una multichat e da FB. Dopo le prelibatezze della cucina dell’Ondina Club, hanno animato la serata il M° Massimo Petrone, Piera Ferrari e Silva Bedmar Emilio con una esilarante selezione di brani musicali live e coadiuvate dalle scatenatissime “Ragazze del Coyote Ugly”: Maria Chiara, Nancy, Elèna, Giordana e Marina, ispirate dall’omonimo film. In prima fila le cofondatrici del gruppo: Floriana Giannetto, Marcella Esposito, Diletta de Vivo, Katerina Chiumiento che hanno saputo dare un tocco sexy country-western alla serata mentre il “Mucchio Dream” con Nino Pizzuto che coordina 60 Junior del gruppo, Gil Juan Abravanel, Rino Sansone, Massimo Prisco, Bruno Silvestro, Rocco Forgione, Massimo Gatta, Corrado Mastropasqua, Gianluca Spatarella tutti rigorosamente in divisa “Selvaggia” hanno animato la serata sottolineando l’importanza della giornata internazionale contro la violenza sulla donna mentre, Roberto Gagliardi, proprietario dell’Ondina e DJ entusiasmava il parterre con una selezione musicale e che ha protratto la serata fino a notte fonda. Molte le immagini prodotte dal corso di fotografia del Mucchio capitanato da Marco Rambaldi e Stefano De Gennaro capitano del torneo di biliardino del Mucchio.

Tra i partecipanti: la neolaureata Ilaria Langella, Marco Chirullo, Giuseppe Miele, Giovanni Vergati, e i fedelissimi del Mucchio, Ary Cataldo, Monica Scipione, Angelica Frascino, Tiziana Assante, Ivana Saetta, Luisa Giordano, Claudia Pagnini, Selvaggia Marino (di nome e di fatto), Stefania Arciprete, Raffaele Petrone, Manlio Pistorio, Manuel Olivares, Vera Cangiano, Christophe Allounis, Daniela Rossano, Enza Ligorio, lo scrittore e criminologo Fabio Delicato, Fernando Maria Pellino, Gabriele Ferrandino, Gemma Barbella e Federica del Prete, Gianfranco Murino, Gianpaolo e Serena Saporito, Iole scotti, Attilio De Nicola, Maurizio Ciardiello, Emanuela Vadacca, Arianna Gagliardi, Flora Martire, Vincenzo Gentile, Giovanna Conley, Esther Squillante, Raffaele Tufano, Piero De Riu, Attilio Manzo, Valeria e Daniela Vittorini, Vincenzo Perone, Paolo Rinaldi, Gianluca Iacono e Annamaria di Tuoro, Katerina Manzi e Laura Malgieri, Massimo Prisco, Fulvio Farone, Goffredo del Vecchio, Leo Caruso, Luciano Coppola e Barbara Velotti, Manuela Ingusci, Marco Vardaro ed Elisabetta Vittoria, Maria Mele, Marianna Schettino, Mariella Avellone, Ncoletta Amato, Ottavio Frasca, Paolo Barra, Patrizia Volpicelli e tanti altri. Con un finale alla Bud Spencer e Terence Hill, il Super Welcome Party si è concluso con la voglia di ripeterlo.