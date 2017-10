Le rivelazioni hot di Lady Mertens: "A letto sono eccentrica. Mi piace farlo nei bagni dei treni"

Kat Kerkhofs, moglie di Mertens, ha raccontato in una intervista al "Gert Late Night”, programma televisivo in onda su Vier, alcuni aspetti "particolari" della sua vita sessuale e non solo.

Innanzitutto ha chiarito che la crisi con Dries Mertens è passata e adesso va tutto a gonfie vele e per quanto concerne i suoi gusti sessuali ha rivelato, "Sesso? In pubblico mi comporto da signora, ma a letto sono eccentrica. Mi piace farlo in luoghi insoliti come i bagni dei treni. Ho dovuto ridurre il seno, era troppo grande".

