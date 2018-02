Marie Claire ancora alla ricerca di nuovi volti per la moda in italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

NAPOLI E’ LA TERZA TAPPA DELLA NUOVA EDIZIONE “MARIE CLAIRE FUTURE VISIONI MODEL SEARCH”: LA RICERCA DI NUOVI VOLTI ITALIANI DA LANCIARE SUL PALCOSCENICO INTERNAZIONALE Milano, 7 febbraio 2018. Continua la ricerca dei nuovi volti della moda in Italia di Marie Claire, anche quest’anno in partnership con OVS e in collaborazione con l’agenzia Brave Models. Ogni mese una città diversa, con l’obiettivo di ricercare aspiranti modelle da introdurre nel mondo della moda per poi promuoverle anche sul palcoscenico internazionale. 12 rimane il numero dei casting, ogni mese in un negozio OVS di una città italiana diversa, e come sempre la possibilità alle partecipanti di essere selezionate per diventare protagoniste del servizio moda Future Visioni pubblicato ogni mese su Marie Claire, realizzato da stylist e fotografi professionisti. Inoltre, tra tutte le selezionate nei 12 casting, Brave Models sceglierà i volti più interessanti a cui proporre un contratto da modella professionista. La terza tappa della nuova edizione di Future Visioni Model Search sarà a: NAPOLI presso il negozio OVS di Piazza Matteotti venerdì 9 febbraio dalle 15 alle 20 Le ragazze selezionate durante il casting di Napoli avranno l’opportunità di partecipare allo shooting moda previsto sabato 10 e domenica 11 febbraio. Grazie, buon lavoro Michela Colombo HEARST magazines | Italia mob. 338 5905880